СМИ: США выступают за отмену визита президента Бразилии в Москву

Пресса сообщила, что американские власти будто бы полагают, что возможная поездка президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию должна быть отменена. О позиции правительства Соединенных Штатов якобы было сказано госсекретарем страны Энтони Блинкеном.

Как указывает издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Бразилии, во время беседы с главой бразильского МИД Карлосом Франса Блинкен будто бы выразил обеспокоенность по поводу визита главы государства в Москву. Государственный секретарь, по информации СМИ, заметил, что подобная поездка может быть воспринята как выражение Бразилией солидарности с российской стороной.

Ранее бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что планирует посетить Российскую Федерацию в первом квартале 2022 года. Такое решение он принял после того, как получил приглашение лично от президента РФ Владимира Путина.