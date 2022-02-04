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Президент Бразилии приедет в Москву 14-17 февраля

Алиса Кононенко
02:32 04.02.2022
Ранее бразильские СМИ сообщали, что власти США будто бы полагают, что возможная поездка Жаира Болсонару в Россию должна быть отменена.
Президент Бразилии приедет в Москву 14-17 февраля
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен посетить Москву 14-17 февраля.

О предстоящем визите бразильского лидера сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что власти США будто бы полагают, что возможная поездка Жаира Болсонару в Россию должна быть отменена, поскольку она может быть воспринята как выражение Бразилией солидарности с Москвой. 

Напомним, Жаир Болсонару заявил о намерении посетить Россию в первом квартале 2022 года после приглашения, полученного от российского президента Владимира Путина.  

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