«Союзная решимость - 2022»: подразделения ВВО приступили к боевой подготовке к учениям в Белоруссии
В ходе подготовительных мероприятий военнослужащие соединений и воинских частей проведут ряд мероприятий по слаживанию подразделений.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Белоруссию для участия в совместных учениях «Союзная решимость - 2022», приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах.
В ходе подготовительных мероприятий военнослужащие соединений и воинских частей проведут ряд мероприятий по слаживанию подразделений.
Будут проведены занятия по вождению боевых машин и отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций, подготовке к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов стрелкового и артиллерийского вооружения.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко