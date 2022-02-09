«Союзная решимость - 2022»: подразделения ВВО приступили к боевой подготовке к учениям в Белоруссии

Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Белоруссию для участия в совместных учениях «Союзная решимость - 2022», приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах.

В ходе подготовительных мероприятий военнослужащие соединений и воинских частей проведут ряд мероприятий по слаживанию подразделений.

Будут проведены занятия по вождению боевых машин и отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций, подготовке к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов стрелкового и артиллерийского вооружения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко