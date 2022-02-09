Прикрыть С-400 в Белоруссии: кадры работы «Панцирей» изнутри
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» с первых же дней прибытия в Белоруссию отрабатывают электронные пуски и быструю смену позиций. Колонну с обеих сторон прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Съемочная группа «Звезды» побывала в боевом отсеке ЗРПК, откуда ведется контроль воздушного пространства. На мониторе, находящемся внутри кабины комплекса, может отображаться одновременно до 50 воздушных целей.
Сразу после завершения подготовки инженерного оборудования, маскировки стартовых позиций и командного пункта «Триумфы» заступят на боевое дежурство.
Российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022» стартуют завтра и продлятся до 20 февраля. Их целью станет отработка задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко