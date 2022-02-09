Армия Союзная решимость - 2022 Прикрыть С-400 в Белоруссии: кадры работы «Панцирей» изнутри Роман Закурдаев Съемочная группа «Звезды» побывала в боевом отсеке ЗРПК «Панцирь», откуда ведется контроль воздушного пространства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» с первых же дней прибытия в Белоруссию отрабатывают электронные пуски и быструю смену позиций. Колонну с обеих сторон прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Съемочная группа «Звезды» побывала в боевом отсеке ЗРПК, откуда ведется контроль воздушного пространства. На мониторе, находящемся внутри кабины комплекса, может отображаться одновременно до 50 воздушных целей. Сразу после завершения подготовки инженерного оборудования, маскировки стартовых позиций и командного пункта «Триумфы» заступят на боевое дежурство. Российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022» стартуют завтра и продлятся до 20 февраля. Их целью станет отработка задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика