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«Странная история»: Гребенкина рассказала о бесполезности допинга в фигурном катании

Ян Брацкий
18:01 09.02.2022
По мнению экс-фигуристки Анастасии Гребенкиной, обнаружение допинга у российских фигуристов станет провалом на Олимпиаде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Danilyuk, Pexels
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Допинг в фигурном катании, где оценивается техника исполнения элементов и артистизм, бесполезен. Об этом в разговоре со «Звездой» сказала бывшая фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Анастасия Гребенкина.

«Фигуристы не замечены в допинге. Для того чтобы прыгать тройные и четверные прыжки, допинга не существует, для красоты тела на льду - тоже. Странная история, но если это так, то это очень большая трагедия для наших фигуристов», - сказала Гребенкина.

Ранее в СМИ появились сообщения, что церемония награждения спортсменов, ставших победителями и призерами командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, была перенесена из-за проблем с тестом на допинг в российской команде.

«Безусловно, странно так рисковать командой. Для фигуристов допинг не нужен, это не тот спорт по нагрузке для атлета. Странно, что вдруг у фигуристов обнаружен допинг именно сейчас, после командного первенства. Если это правда, то это провал, если сведения ложные - надо держаться, нужно скрипя зубами делать свою работу», - уверена фигуристка.

Оценивая возможные перспективы дисквалификации российских фигуристов на Олимпийских играх, Гребенкина усомнилась в ее целесообразности.

«Я не думаю, что смогут дисквалифицировать всех. Командного золота нам не видать, если допинг найдут, американцы станут первыми. Но я не думаю, что грозит общая дисквалификация. Дисквалифицируют только того, у кого обнаружен допинг, если он вообще есть», - подвела итоги собеседница «Звезды».

Сейчас в сложившейся ситуации разбирается Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации. Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова допустила, что все происходящее может быть провокацией в отношении наших фигуристов и заранее заготовленной новостью.

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