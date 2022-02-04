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Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО

Алексей Курильченко
14:48 04.02.2022
Вступление в центр могло стать важным шагом на пути Украины в НАТО.
Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Венгрия заблокировала участие Украины в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источник.

«Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)», - сообщает издание.

Украинская сторона подала запрос на участие в работе центра в августе прошлого года. В Совете национальной безопасности и обороны Украины тогда отметили, что участие страны в работе центра может стать важным шагом на пути к членству в НАТО.

Ранее депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал снова вернуться к «спокойному и деловому диалогу», предлагая более не поддерживать Украину «в одностороннем порядке». Немецкий чиновник отметил изменившийся тон украинской риторики как «истеричный».

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