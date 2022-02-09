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«Треплют нервы»: Тарасова прокомментировала сообщения СМИ о переносе награждения российских фигуристов на ОИ из-за допинга

Виктория Ивашечкина
12:03 09.02.2022
Тренер по фигурному катанию подчеркнула, что таким образом на спортсменов оказывают психологическое давление.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Thomas Laukat, Pexels
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «Звезде» сообщения СМИ о том, что награждение фигуристов, ставших победителями и призерами командного турнира на зимних ОИ в Пекине, перенесли из-за якобы проблем с тестом на допинг российского спортсмена перед соревнованиями.

По словам Тарасовой, таким образом на спортсменов оказывают психологическое давление. Тренер подчеркнула, что, если это было бы правдой, об этом объявили бы официальные источники и указали, у какого именно спортсмена был выявлен допинг.

«Если было бы серьезно, то все уже написали бы, кто и что. А так нервы трепать спортсменам каждый может. Я не верю, что допинг был», - подчеркнула Татьяна Тарасова.

Церемония награждения была запланирована на вторник, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, 7 февраля российским фигуристам удалось второй раз в истории одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, а также Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

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