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Федерация фигурного катания оценила сообщения о проблемах с допинг-тестами у россиян на ОИ

Роман Захаров
15:43 09.02.2022
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев подчеркнул, что разбирательство по данному делу еще не закончено.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: LOGAN WEAVER, Unsplash
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Сообщения о проблемах с допинг-тестом у российских фигуристов на ОИ в Пекине являются не более чем слухами. Об этом в беседе со «Звездой» заявил почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, отметив, что решение по данному вопросу еще не вынесено, равно как не были проведены необходимые анализы.

«Кому-то, может быть, выгодно эти слухи распускать. Но это еще не оформлено: нет анализа, решения нет. Только разбирается МОК вместе с международной федерацией. Зачем мы с вами сейчас будем чего-то такое придумывать? Это несерьезно, несолидно. Во всяком случае, с моей стороны. Когда будет что-то доказано, проанализировано, тогда можно будет делать какие-то заключения... Я не владею информацией о ситуации настолько, чтобы ее комментировать. Ее никто не может комментировать», - объяснил он свою точку зрения.

Ранее в СМИ появились сообщения, что церемония награждения спортсменов, ставших победителями и призерами командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, была перенесена из-за проблем с тестом на допинг в российской команде. Отмечалось, что в ситуации разбирается Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.

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