Житель Истры рассказал о погибшей при ограблении магазина кассире

Погибшая в подмосковной Истре продавец магазина была добрым и отзывчивым человеком. Так о ней рассказал один из постоянных посетителей торговой точки.

«Я всегда с ней здоровался. Мои соболезнования ее родственникам. Она была очень хорошей. Она была душевной не просто как продавец, а как человек», - рассказал «Звезде» Дмитрий.

Ранее 9 февраля МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемых в разбойном нападении на магазин в Истре, в результате которого погибла продавец.

По предварительной версии, двое подозреваемых в масках ворвались в продуктовый магазин. При помощи деревянной рукояти от топора были избиты управляющая магазином и кассир. Злоумышленники забрали из кассы наличность и скрылись с места. Продавец от полученных травм скончалась. Возбуждено уголовное дело.