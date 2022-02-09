Опубликованы кадры с места нападения с битами на магазин под Истрой

Четверо грабителей совершили нападение на магазин под Истрой. В результате происшествия продавец-кассир скончалась, директора магазина вместе с ее мужем доставили в медучреждение. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Как рассказали в СК, сегодня ночью в магазин вошли четверо мужчин, вооруженных бейсбольными битами. Они нанесли находившимся в помещении удары и взяли из кассы более 71 тысячи рублей, а затем скрылись с места преступления.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В настоящий момент проводятся допросы свидетелей и подозреваемых, идут обыски по месту жительства нападавших. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.