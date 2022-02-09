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МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

Виктория Ивашечкина
11:18 09.02.2022
Сообщается, что СК РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре. Напомним, в результате инцидента погибла продавщица, возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г. о. Истра задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно было установлено, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин. Используя деревянные рукоятки от топора, они избили кассира и управляющую. Далее злоумышленники похитили денежные средства из сейфа, после чего выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и ее супруг были госпитализированы в городскую больницу.

«По данному факту территориальным подразделением СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 и 162 УК РФ», - также заявила Волк.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее было опубликовано видео с места нападения с битами на магазин под Истрой. На кадрах видно, как четверо вооруженных злоумышленников нанесли находившимся в магазине удары битами.

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