На страже общего неба: кадры развертывания комплексов С-400 на полигоне в Белоруссии

Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Белоруссии. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства комплексы прибыли на полигон в Брестской области.

Боевое дежурство проходит в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

«Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности», - сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие подразделений ПВО ВВО ранее совершили марш комбинированным способом из пункта дислокации в Хабаровском крае протяженностью более девяти тысяч километров. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона провели инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, командных пунктов, а также техническое обслуживание техники.

Проверка сил реагирования Союзного государства продлится до 9 февраля, после этого начнутся совместные учения «Союзная решимость - 2022». В ходе них военнослужащим двух стране предстоит отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму.



Материал подготовили Анна Касаткина и Олег Давыденко.