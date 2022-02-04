ЗРК С-400 прибыл на полигон в Брестскую область Белоруссии

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом протяженностью более 9000 км из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

С целью подготовки к заступлению на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и ТО техники.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов