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ЗРК С-400 прибыл на полигон в Брестскую область Белоруссии

05:02 04.02.2022
Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и ТО техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом протяженностью более 9000 км из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

С целью подготовки к заступлению на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России российские расчеты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и ТО техники.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.  Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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