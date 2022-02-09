Тренер Чайковская раскритиковала сообщения СМИ о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за допинга

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская прокомментировала «Звезде» сообщения СМИ о переносе награждения фигуристов, ставших победителями и призерами командного турнира на зимних ОИ в Пекине, из-за якобы проблем с тестом на допинг российского спортсмена.

«У нас допинга нет, никогда не было и не будет. Это не тот вид спорта, про который можно говорить, упоминая допинг», - подчеркнула Чайковская.

Церемония награждения была запланирована на вторник, 8 февраля, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, 7 февраля российским фигуристам удалось второй раз в истории одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на СМИ, которые опубликовали информацию о переносе награждения фигуристов. По мнению представителя Кремля, необходимо дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений спортивных чиновников РФ.