В Кремле призвали дождаться разъяснений МОК по ситуации о награждении российских фигуристов на ОИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на СМИ, которые ранее сообщили о том, что награждение фигуристов, ставших победителями и призерами командного турнира на зимних ОИ в Пекине, перенесли из-за якобы проблем с тестом на допинг российского спортсмена.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», - отметил Песков.

По мнению представителя Кремля, необходимо дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений спортивных чиновников РФ.

Церемония награждения была запланирована на вторник, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, 7 февраля российским фигуристам удалось второй раз в истории одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию, отметила, что на российских спортсменов таким образом оказывают психологическое давление.