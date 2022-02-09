Песков оценил переговоры Макрона и Зеленского в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и французского главы Эммануэля Макрона были позитивные сигналы. При этом, по словам Пескова, Кремль так и не услышал от президента Украины слов, что Киев готов в ближайшее время заняться выполнением Минских соглашений.

«Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно. Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее», - заявил Песков журналистам в среду, 8 февраля.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что после встреч с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросам стабильности. После официального визита в Киев 8 февраля Макрон рассказал о готовности президента Украины соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.



В понедельник, 7 февраля, состоялись переговоры главы РФ и его французского коллеги. Встреча продолжалась более пяти часов. По ее итогам Путин назвал ряд идей Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии.