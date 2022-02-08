Макрон заявил о достигнутом прогрессе в вопросах стабильности после встреч с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после встреч с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросам стабильности. После официального визита в Киев Макрон рассказал о готовности президента Украины соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

«Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе. В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе Минских соглашений», - цитирует РИА Новости заявление Макрона.

В минувший понедельник, 7 февраля, президент Франции прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Перед началом беседы Макрон акцентировал внимание на том, что без диалога с Россией невозможно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча Путина и Макрона продолжалась более пяти часов.