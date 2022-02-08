Путин оценил идеи Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин назвал ряд идей французского лидера Эмманюэля Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой.

«Ряд идей Макрона, о которых пока еще рано говорить, я считаю вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине», - сказал российский лидер.

Он также выразил надежду, что обговоренные на встрече двух лидеров вопросы Макрон также обсудит и в Киеве. По словам Путина, он и Макрон договорились созвониться и обсудить переговоры французского президента на Украине.

На пресс-конференции Путин также заявил, что РФ готова предоставить политическое убежище экс-президенту страны Петру Порошенко, несмотря на разногласия по урегулирования конфликта в Донбассе.