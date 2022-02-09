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МИД РФ заявил об отсутствии признаков «вторжения» на Украину

Виктория Ивашечкина
10:51 09.02.2022
По словам замглавы ведомства Панкина, на данный момент наблюдается нагнетание общего информационного фона.
МИД РФ заявил об отсутствии признаков «вторжения» на Украину
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что никаких признаков вторжения России на Украину не было, однако сейчас общий информационный фон нагнетается.

«Вот нагнетают насчет того, что Россия вторгнется на Украину, хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», - подчеркнул он в ходе выступления на площадке клуба «Валдай», передает РИА Новости.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства. Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими границами.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что обвинения Соединенных Штатов по поводу якобы подготовки России некоего предлога для вторжения на Украину бездоказательны.

В дипмиссии назвали происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию, а все обвинения - голословными. Там также призвали США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных РФ проектов договоров.

Несколькими днями ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам дипломата, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

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