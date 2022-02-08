В МИД РФ заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против Москвы

«Вторжение» РФ в соседние страны является бредовой идеей-фикс западных стран, которые стремятся найти новый повод для введения очередных санкций против Москвы. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны», - заявил дипломат.

Напомним, что накануне, 7 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам дипломата, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Впоследствии директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада следует прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.