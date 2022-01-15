Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину

Анна Касаткина
08:23 15.01.2022
В дипмиссии считают происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию.
В посольстве назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину
© Фото: Aaron Siirila, Посольство_России_в_США, Wikipedia
Читайте нас на:

Обвинения Соединенных Штатов по поводу якобы подготовки России некоего предлога для вторжения на Украину бездоказательны. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

В дипмиссии обратили внимание на соответствующие заявления Белого дома и Пентагона.

«Представители администрации (США. - Прим.ред.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», - говорится на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии назвали происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию, а все обвинения - голословными. Там также призвали США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных РФ проектов договоров.

«Россия против войны. Мы за дипломатическое решение всех международных проблем», - заключили в посольстве.

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона вынести рассмотрение украинского вопроса на обсуждение в Совбезе ООН. По информации источников издания Foreign Policy, эта дискуссия должна показать, «насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
06:30 В стране и мире
Названо число задержанных участников незаконных акций в Алма-Ате
05:55 В стране и мире
Видео
Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС
03:51 Армия
Видео
Миротворцы РФ провели гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе
01:23 В стране и мире
США ждут, что арестованные в РФ хакеры из REvil предстанут перед судом
Популярное
Вдова Михаила Зеленского впервые раскрыла детали его смерти
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.