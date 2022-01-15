В посольстве назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину

Обвинения Соединенных Штатов по поводу якобы подготовки России некоего предлога для вторжения на Украину бездоказательны. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

В дипмиссии обратили внимание на соответствующие заявления Белого дома и Пентагона.

«Представители администрации (США. - Прим.ред.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», - говорится на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии назвали происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию, а все обвинения - голословными. Там также призвали США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных РФ проектов договоров.

«Россия против войны. Мы за дипломатическое решение всех международных проблем», - заключили в посольстве.

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона вынести рассмотрение украинского вопроса на обсуждение в Совбезе ООН. По информации источников издания Foreign Policy, эта дискуссия должна показать, «насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».