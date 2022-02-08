Олимпийский чемпион Кондратюк с ошибками исполнил программу на ОИ в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк с ошибками исполнил короткую программу на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, спортсмен исполнил четверной тулуп с ошибкой. Кроме того олимпийский чемпиона в каскаде четверной сальхов-тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. От судей Кондратюк получил 86,11 балла, передает RT.

Накануне сообщалось, что российским фигуристам удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, и Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

Также днем ранее сообщалось, что российская национальная команда после победы сборной по фигурному катанию поднялась на первое место в общем медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине.

Однако сутки спустя Россия опустилась на третью позицию в медальном зачете ОИ. После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. На втором месте находится команда Швеции.