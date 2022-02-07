Россия поднялась на первое место в медальном зачете ОИ-2022 в Пекине

Российская национальная команда после того, как сборная РФ по фигурному катанию одержала победу в командном турнире, поднялась на первое место в общем медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине.

В настоящий момент в копилке медалей у российских спортсменов два золота, два серебра и две бронзы.

На втором месте сейчас находятся спортсмены из Норвегии, на их счету две золотые и две бронзовые медали. Замыкает тройку лидеров Швеция, в активе олимпийцев из этой страны две золотые медали.

Ранее стало известно, что российские фигуристы второй раз в истории выиграли золото в командном турнире ОИ. Так, олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, и Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.