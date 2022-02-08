В поисках мирового компромисса: главные итоги переговоров Путина и Макрона в Москве

Переговоры по гарантиям безопасности и последствиям втягивания Украины в войну с Россией. Эти и другие темы были в центре внимания прошедшего 7 февраля в Москве российско-французского саммита.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона длились почти шесть часов. Дискуссия началась один на один и продолжилась за деловым обедом. Президент России назвал беседу полезной и содержательной. Ее итоги стороны подвели во время пресс-конференции. Один из ключевых вопросов - это предложения нашей страны по гарантиям безопасности в Европе.

Путин напомнил, что США и НАТО проигнорировали ключевые пункты российской концепции. Хотя, там нет ни одного пункта, который в Москве считают невыполнимым, подчеркнул президент. Российский лидер указал и на сомнительность политики открытых дверей в Североатлантическом альянсе. Отвергая ключевое предложение Москвы о нерасширении НАТО на восток.

«Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО - это мирная и сугубо оборонительная организация, сугубо оборонительный союз. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств, имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан», - подчеркнул российский глава.

Однако диалог с Западом продолжается, отметил Путин. Россия направит свой ответ на документы, полученные от Вашингтона и Брюсселя. По словам президента России, в дальнейших переговорах могут быть использованы идеи французского лидера, озвученные накануне. Сам Макрон выступил за скорейший поиск компромиссов ради создания новой общеевропейской архитектуры безопасности.

«Мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе» - подчеркнул Макрон в ходе пресс-конференции.

По оценке Макрона, одной из точек общего интереса России и Запада может стать контроль над вооружениями. Путин, в свою очередь, указал на Украину, которую НАТО продолжает накачивать оружием. Российский лидер заявил о последствиях для Европы, если члены альянса пойдут дальше и примут Киев в свои ряды.

«Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет, и вы окажитесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли», - также заявил Путин.

Москва не хочет подобного развития событий и будет стремиться найти компромиссы, которые устроили бы всех, заверил российский лидер. Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта нет.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Надо исполнять», - объяснил свою позицию российский президент.

Путин также напомнил, что нынешнее руководство Украины шло на выборы под лозунгом мирного решения вопроса в Донбассе. И выразил надежду, что так в конце концов и будет сделано. Но при этом, подчеркнул российский лидер, нет гарантий, что Киев не предпримет попытку реализовать военный сценарий, как уже было дважды.

Не видит альтернативы Минским соглашениям и Макрон. О необходимости следовать им президент Франции напомнит своему украинскому коллеге уже сегодня, 8 февраля, на переговорах в Киеве, куда Макрон направится прямо из Москвы.

Между тем, на пресс-конференции в Москве затронули и судьбу предшественника Владимира Зеленского - Петра Порошенко, который у себя дома стал фигурантом уголовного дела. Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему готова предоставить ему политическое убежище.

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с его французским коллегой были содержательными и полезными. Российский лидер также назвал символичным, что встреча прошла именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

По словам Путина, в ходе встречи был продолжен обмен мнениями по поводу адресованных США и НАТО российских предложений по предоставлению долгосрочных юридических гарантий безопасности.