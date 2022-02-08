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Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище

Иван Линдеманн
03:19 08.02.2022
Экс-президент Украины заявил, что искать корни этого предложения якобы следует в политике нынешнего президента Владимира Зеленского.
Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Бывший украинский президент Петр Порошенко отреагировал на слова президента России Владимира Путина о политическом убежище. Ранее российский лидер озвучил предложение для Порошенко в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Экс-президент Украины заявил, что искать корни этого предложения якобы следует в политике нынешнего президента Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, Зеленский хочет сделать «подарок Путину», занимаясь «преследованием проевропейской оппозиции» - к которой экс-президент, очевидно, себя причисляет.

«Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», - написал политик в Facebook.

В ходе выступления на пресс-конференции 7 февраля Путин рассказал, что ранее озвучивал Порошенко предложение о политическом убежище, несмотря на разногласия по Донбассу – из-за гуманных соображений, а не из-за согласия с его политикой. Президент отметил, что предложение остается в силе.

«Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на "успех" действующего сегодня украинского руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», - сказал президент России.

Кроме того, президент высказался по вопросу Минских договоренностей. По словам Путина, киевские власти взяли курс на демонтаж этих соглашений: нет подвижек по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.

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