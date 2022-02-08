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Путин назвал встречу с Макроном содержательной и полезной

Иван Линдеманн
00:01 08.02.2022
Президент РФ подчеркнул, что глава Франции прибыл в Москву для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением европейской и глобальной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле были содержательными и полезными. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил президент России.

«Считаю весьма символичным, что наша встреча происходит именно 7 февраля, в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией. Этот документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран. И сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными», - отметил глава государства. 

Путин подчеркнул, что Макрон прибыл в Москву для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением европейской и глобальной безопасности.

«Кроме того, Франция в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза. В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных США и НАТО российских предложений по предоставлению долгосрочных юридических гарантий безопасности», - сказал президент РФ.

Данные предложения содержат три ключевых пункта: недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврат военного потенциала и инфраструктур блока в Европе к состоянию 1997 года.

Именно эти озабоченности России, по словам Путина, были проигнорированы в полученных 26 января от США и НАТО ответах.

«Западные партнеры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. Мы, собственно говоря, с этим никогда и не спорили. Правда, у самих этих союзов и альянсов нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает», - подчеркнул президент РФ.

Политика «открытых дверей» НАТО достаточно вольная. По словам Путина, она нужна исключительно США.

Переговоры лидеров России и Франции состоялись в Москве вечером 7 февраля. Они продлились более пяти часов. 

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