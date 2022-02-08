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В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

Виктория Ивашечкина
07:29 08.02.2022
Наказание, в частности, будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.
В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», - уточнил он.

По его словам, сейчас есть много пробелов в законодательстве по этой проблеме. В связи с этим работу нужно продолжить, считает спикер Госдумы.

«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», - добавил Володин.

По его словам, он ранее обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против несовершеннолетних по статьям уголовного кодекса.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия впервые в отношении двух и более детей. 

Несколькими днями ранее, 18 января, законопроект приняли в Государственной думе. В Совете Федерации 26 января документ рассмотрели и одобрили

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