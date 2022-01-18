Госдума одобрила законопроект с пожизненным наказанием для педофилов-рецидивистов

В Государственной думе одобрили законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Документ во втором чтении приняли сегодня, 18 января. При учете высокой значимости данного закона для социальной сферы, его рассмотрели и в третьем чтении.

Согласно тексту законопроекта, преступникам и педофилам-рецидивистам, которые совершили насилие в отношении двух или более несовершеннолетних, может грозить пожизненный срок. Также принятые во втором чтении поправки указывают на то, что меры распространяются на преступления против половой зрелости всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это было прописано в законе до этого.

«Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности», - говорится в публикации на сайте Госдумы РФ.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о педофилах, вероятно, будет рассмотрен и принят в парламенте до 1 февраля. По его словам, к нему с предложением рассмотреть инициативу в ближайшее время обратились депутаты Костромской облдумы. Напомним, что 4 января 2022 пятилетняя девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме. Вскоре двое тогда еще не установленных мужчин оперативно забрали ее и скрылись. Позднее тело ребенка обнаружили в комнате одного из городских общежитий.