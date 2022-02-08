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В Белом доме заявили, что воодушевлены переговорами Путина и Макрона

Анна Касаткина
23:39 08.02.2022
В то же время в Вашингтоне пока не готовы сказать, приближают ли эти переговоры к деэскалации ситуации вокруг Украины.
В Белом доме заявили, что воодушевлены переговорами Путина и Макрона
© Фото: White House, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Соединенные Штаты поприветствуют прогресс России и Европы в диалоге по безопасности, если он будет, и не боятся оказаться вне этого диалога. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос о том, не видят ли в американской администрации после переговоров российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сигналов, что Европа ведет «отдельный трек» переговоров, Псаки ответила отрицательно, указав что есть ряд переговоров, которые идут одновременно.

В США также воодушевлены предпринятыми Францией усилиями по дипломатическому взаимодействию в ситуации вокруг Украины.

«Мы воодушевлены... любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию», - сказала она, комментируя визит Макрона в Москву.

В то же время в Вашингтоне пока не готовы сказать, приближают ли эти переговоры к деэскалации ситуации вокруг Украины, отметила Псаки.

«Мы не можем контролировать дальнейшие действия России», - подчеркнула она.

Переговоры Путина и Макрона прошли в Москве в понедельник, 7 февраля. В ходе них преимущественно обсуждались вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины и безопасности в Европе. После этого французский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам обоих встреч, по словам Макрона, удалось добиться прогресса в стабильности и безопасности в регионе.

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