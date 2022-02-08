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Напряженная повестка дня: Песков подвел итоги переговоров Путина и Макрона в Москве

Виктория Ивашечкина
14:25 08.02.2022
Встреча двух лидеров состоялась в Кремле в понедельник, 7 февраля, и длилась почти шесть часов.
Напряженная повестка дня: Песков подвел итоги переговоров Путина и Макрона в Москве
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил итоги переговоров Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Встреча двух лидеров состоялась в Кремле в понедельник, 7 февраля, и длилась почти шесть часов.

Как рассказал ранее Владимир Путин, Макрон прибыл в российскую столицу для обсуждения ряда вопросов, связанных с обеспечением европейской и глобальной безопасности.

По словам Пескова, продолжение разговора лидеров РФ и Франции - это обоюдное желание.

«Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня, и изложение аргументов нашего президента относительно нашей позиции требует времени», - уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что развитие рассматривавшихся на переговорах идей будет зависеть от их обсуждения президентом Франции в Киеве и с коллегами по ЕС и НАТО. Напомним, во вторник, 8 февраля, французский лидер направился в украинскую столицу, где проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

Говоря о длительности встречи глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, представитель Кремля подчеркнул, что у президентов сложились содержательные отношения. Политическая ситуация экстраординарная и требует таких переговоров, считает Песков.

«Да, в Кремле были готовы в этому. Между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом», - уточнил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько Путин и Макрон разговаривали еще после пресс-конференции, Песков отметил, что общение длилось еще около 20 минут.

Представитель Кремля также сообщил о том, что не в курсе информации о том, что Путин на переговорах с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины. Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессии», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Помимо этого, по словам Дмитрия Пескова, президент Франции в ходе переговоров с российским коллегой первым затронул тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии.

«На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон», - ответил Песков на вопрос журналистов, кто из президентов поднял эту тему на встрече.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин готов проводить встречи с кем угодно, если это даст возможность разрубить «гордиев узел» ситуации, сложившейся вокруг Украины. 

Сам российский лидер назвал ряд идей французского лидера Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии. Путин также выразил надежду, что обговоренные на встрече двух лидеров вопросы Макрон также обсудит и в Киеве.

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