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Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате»

Роман Захаров
23:01 08.02.2022
Президент Франции рассказал, как прекратить эскалацию ситуации вокруг Украины.
Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате»
© Фото: R4924_italy photopress via www.imwww.imago-images.de Globallookpress
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С Россией необходимо продолжать диалог, чтобы сократить любые риски эскалации ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Последние дни позволили выявить новые подходы. Мы будем вместе над ними работать. У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность», - заявил французский лидер в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате» в ближайшие дни и недели.

В понедельник, 7 февраля, президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Основной темой беседы стала безопасность в Восточной Европы. Сегодня, 8 февраля, лидер Франции встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

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