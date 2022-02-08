Власти ЕС признали нежелание России «захватывать Украину»

Евросоюз не считает, что Россия стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление. Это делается для пересмотра архитектуры европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», - цитируют «Известия» слова Борреля.

Последние месяцы коллективный Запад постоянно говорит о якобы неминуемом нападении России на Украину. В ночь с 5 на 6 февраля сайт американского агентства Bloomberg опубликовал материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, затем признал ошибку и удалил публикацию.

В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении соседнего государства. Москва, по заверениям российских властей, никому не собирается угрожать, а истерические заявления об обратном используются в качестве предлога для размещения у российских границ как можно большего количества военной техники НАТО.