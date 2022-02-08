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В МИД РФ назвали способ стабилизировать ситуацию вокруг RT DE

Роман Захаров
21:07 08.02.2022
По словам Марии Захаровой, власти Германии должны начать делать шаги, направленные на решение этого вопроса.
В МИД РФ назвали способ стабилизировать ситуацию вокруг RT DE
© Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Россия готова зеркально отвечать Германии на нападки в сторону RT DE. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RT.

«Я знаю, что у RT DE будет все хорошо. Из этого надо исходить... Я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, они увидят зеркальный ответ от нас... Если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ», - объяснил дипломат позицию Москвы по данному вопросу.

Захарова в то же время добавила, что если власти ФРГ пойдут по пути стабилизации в сложившейся ситуации, то и российская сторона зеркально пойдет им навстречу.

Ранее Комиссия по надзору за СМИ в Германии заблокировало спутниковое и другие типы вещания германоязычного телевизионного канала RT DE. Такое решение в Берлине мотивировали якобы отсутствием у канала лицензии. В российском МИД в ответ на это сообщили, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание, в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

Позже Министерство иностранных дел России опубликовало документ о намерении российских властей ввести первую стадию ответных мер как часть зеркальных действий после недружественных шагов со стороны Германии. Вскоре стало известно, что в РФ заблокировали спутниковое и иное вещание Deutsche Welle. Кроме того, был закрыт корреспондентский пункт канала в Москве и анулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро.

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