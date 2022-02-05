Посольство РФ ответило на обвинения США в блокировке DeutscheWelle

Посольство России в США заявило, что американские власти вновь прибегают к политике двойных стандартов. Дипломатическое представительство парировало, спросив о молчании Вашингтона во время блокировки Берлином вещания российского СМИ.

«Заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса - это еще один пример политики двойных стандартов. Где находились "высокие демократические ценности", когда Берлин наложил запрет на спутниковое и другие типы вещания канала RT DE?», - опубликовала российская дипмиссия свой ответ в Twitter.

Ранее сам Нед Прайс также в Твиттере написал, что «США осуждают решение российского правительства о прекращении работы московского офиса DeutscheWelle». Прайс добавил, что «мы остаемся солидарными с DeutscheWelle и Германией, столкнувшимися с репрессиями Москвы в отношении независимого СМИ, политической оппозиции и гражданского общества».

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало документ о намерении российских властей ввести первую стадию ответных мер как часть зеркальных действий после недружественных шагов со стороны Федеративной Республики Германия, заблокировавшей спутниковое и другие типы вещания германоязычного телевизионного канала RT DE.

Позднее появилась информация, что Россия прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle. Таким образом, прекращается трансляция на территории России немецкого телеканала - как спутникового, так и иного вещания. Также сообщается о закрытии корреспондентского пункта канала в Москве и аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро.