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В правительстве раскрыли суть предложений по регулированию рынка криптовалюты

Ян Брацкий
20:50 08.02.2022
Концепция предполагает лицензирование криптовалютных площадок с требованиями по ликвидности и капиталу.
В правительстве раскрыли суть предложений по регулированию рынка криптовалюты
© Фото: pixabay.com
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В правительстве Российской Федерации раскрыли подробности концепции регулирования рынка криптовалют в стране. Она предполагает лицензирование криптовалютных площадок с требованиями по ликвидности и капиталу. Кроме того, инвесторов в криптовалюту предложили разделить по квалификации. Для новичков будут установлены лимиты на операции.

Также предполагается, что оборот цифровых валют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников этого рынка, с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. В кабмине полагают, что организаторами системы обмена цифровых валют должны быть банки, работающие на «прозрачном блокчейне».

Оператором обмена цифровых валют на деньги, при этом, может стать только российское юридическое лицо. Для того, чтобы иностранная криптобиржа смогла работать на территории России, ей придется открыть свое представительство в стране.

Ранее Центробанк России обнародовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры финансового рынка РФ для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и инструменты, имеющие к ним отношение.

Финансовые эксперты полагают, что регулирование рынка криптовалют в России сможет за пять лет принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при актуальном курсе могут составить 100-200 миллионов долларов ежегодно. 

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