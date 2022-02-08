Зеленский ответил на слова Путина о «красавице»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна терпелива, потому что это проявление мудрости. Так украинский лидер ответил на слова президента России Владимира Путина: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», сказанные им в отношении официального Киева и исполнения им Минских соглашений.

«Украина - очень терпеливая, потому что это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян», - приводит ТАСС слова Зеленского.

При этом Владимир Зеленский согласился со словами российского лидера о том, что Украина «красавица». Накануне, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, российский президент указал на слова Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Путин еще раз напомнил о безальтернативности исполнения соглашений, процитировав фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».

Минские договоренности - основа мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности предполагают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине, амнистию, децентрализацию власти и многое другое.

Ранее президент Франции Макрон, комментируя серию переговоров с Путиным и Зеленским отметил прогресс, который был достигнут в вопросах стабильности и безопасности.