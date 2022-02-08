В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
В ДPУГИХ CMИ
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