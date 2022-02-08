«Машина пострадала, я - нет»: участник ДТП на Рублевке рассказал подробности ЧП

Участник массовой аварии на западе Москвы, в которой столкнулись сразу несколько автомобилей, рассказал подробности произошедшего. По словам водителя такси, все случилось внезапно. Его автомобиль задели последним, почти сразу после того, как он высадил пассажира.

«В аварии я получил самый последний удар, а кто был первый, там непонятно. Я не знаю, кто может быть виновником в данной ситуации. Камеры есть, посмотрят, потом скажут. Машина пострадала, я - нет. У меня как раз вышел человек из машины», - рассказал «Звезде» водитель такси.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, недалеко от метро «Кунцевская», столкнулись девять автомобилей, в том числе грузовик. В ДТП, по последним данным, пострадали четыре человека, троих из которых спасателям пришлось извлекать из автомобилей при помощи специального гидравлического оборудования. С места инцидента пострадавших эвакуировали на вертолете.

Позже источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Звезде», что в аварии пострадал владелец крупной строительно-инвестиционной компании Алексей Шепель. Также, по словам нашего собеседника, ДТП могла спровоцировать иномарка, принадлежащая предпринимателю.