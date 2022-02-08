Полиция, эвакуаторы и разбитые машины: новые кадры с места крупного ДТП на Рублевке

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте крупного ДТП на западе Москвы. На записи видно, что в результате столкновения пострадали несколько легковых автомобилей, некоторые из них - довольно сильно.

В объектив камеры попадают также сотрудники полиции и машины эвакуационной службы, работающие на месте ЧП.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, недалеко от метро «Кунцевская», столкнулись девять автомобилей, в том числе грузовик. В ДТП, по последним данным, пострадали четыре человека, троих из которых спасателям пришлось извлекать из искореженных транспортных средств при помощи специального гидравлического оборудования. С места инцидента пострадавших эвакуировали на вертолете.

Позже источник, знакомый с ситуаций, рассказал «Звезде», что в аварии пострадал владелец крупной строительно-инвестиционной компании Алексей Шепель. Также, по словам нашего собеседника, ДТП могла спровоцировать иномарка, принадлежащая предпринимателю.