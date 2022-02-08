В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал крупный предприниматель Алексей Шепель

Владелец крупной строительно-инвестиционной компании Алексей Шепель попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Об этом «Звезде» рассказал источник, знакомый с ситуацией, отметив, что после аварии бизнесмена доставили в больницу.

Согласно предварительной информации, аварию спровоцировала иномарка, которая принадлежит Шепелю. По словам источника, машина бизнесмена врезалась в попутный автомобиль.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, недалеко от метро «Кунцевская», столкнулись девять автомобилей, в том числе грузовик. В ДТП, по последним данным, пострадали четыре человека, троих из которых спасателям пришлось извлекать из искореженных транспортных средств при помощи специального гидравлического оборудования.

На место ЧП прибыл вертолет санитарных служб, на котором пострадавших эвакуировали с места инцидента в ближайшие больницы. Информация об их состоянии уточняется.