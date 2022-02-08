Груда металла и стекла: кадры массового ДТП на Рублевском шоссе

Девять автомобилей, включая грузовик, столкнулись на Рублевском шоссе. О массовом ДТП сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Красных Зорь по направлению в область.

Известно, что четверо человек пострадали, троих спасателям пришлось извлекать из искореженных автомобилей при помощи специального гидравлического оборудования.

На место происшествия прибыл вертолет санитарных служб, на котором пострадавших эвакуировали с места ДТП в ближайшие больницы. Об их состоянии не сообщается. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить истинную картину случившегося.