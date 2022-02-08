Кремль: Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить «гордиев узел» по Украине

Президент России Владимир Путин готов проводить встречи с кем угодно, если это даст возможность разрубить «гордиев узел» ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от нее не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что накануне, 7 февраля, прошли переговоры Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча президентов двух стран длилась более пяти часов. Сегодня президент Франции прибудет в Киев для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада следует прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.