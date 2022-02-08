«Это плохая песочница»: Путин раскритиковал действия Запада в ситуации вокруг Украины

Страны НАТО сами не исполняют своих обязательств, при этом требуют исполнения условий от России. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил российский лидер Владимир Путин.

В ответ на слова Макрона о том, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, Путин пояснил, что РФ была вынуждена защищать крымчан после того, как власть в стране была захвачена путем госпереворота.

«Зачем поставили нас в такое положение? Ведь приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны поставили подписи гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть. Это плохая песочница, нам такая игра не нравится», - сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что как бы то ни было, нужно искать выход из сложившейся ситуации, и работу по этому направлению необходимо продолжать.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в Кремле в понедельник, 7 февраля. Они длились пять часов. Лидеры, в частности, обсудили сложившуюся вокруг Украины ситуацию и гарантии безопасности в Европе.