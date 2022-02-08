Макрон заявил, что Франция и Россия договорились вместе работать над гарантиями безопасности

России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Французский лидер заявил, что на этот шаг необходимо пойти ради «надежной деэскалации».

«Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства», - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что ближайшие дни будут решающими.

На этой же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на гарантии безопасности проигнорировали ключевые озабоченности России.