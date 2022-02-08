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Отряд больших десантных кораблей ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море

12:15 08.02.2022
До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. 
Отряд больших десантных кораблей ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море
© Фото: Минобороны России
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Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море. Там они примут участие в военно-морских учениях. В данный момент корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы.

Кроме этого, десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут в Черное море в течение следующих суток. 

До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. 

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов. 

Основная направленность учений - отработка действий ВМФ и ВКС по защите национальных интересов России в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам с моря.  

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к территории России, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к ним привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и 10 000 военнослужащих.

Ранее «Звезда» публиковала кадры старта масштабных учений Северного флота.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин  

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