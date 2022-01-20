ВМФ России проводит серию учений во всех зонах ответственности флотов

Военно-морской флот России проводит серию учений во всех зонах ответственности флотов. Об этом сообщает Минобороны России.

Учения пройдут в январе-феврале в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год. Общее руководство осуществляет Главком ВМФ Николай Евменов.

Основное направление - отработка действий ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане и по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Так, например, 15 января отряд кораблей Балтийского и Северного флотов вышел из Балтийска, приступив к переходу в Средиземное море в район учений.

Учения охватят акватории морей, прилегающий к территории России, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения будут проведены в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной Атлантике и в Тихом океане.

Всего к учениям будет привлечено более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более шести десятков летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и десять тысяч человек.

Также сообщается, что Подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр» в Японском море.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов