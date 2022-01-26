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Хранители морей: кадры старта масштабных учений Северного флота

05:00 26.01.2022
В ходе тренировки боевые корабли отработают вопросы взаимодействия сил флота при совместном решении задач.
Хранители морей: кадры старта масштабных учений Северного флота
© Фото: Минобороны РФ
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Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда – ракетный крейсер «Маршал Устинов», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В ходе тренировки боевые корабли отработают вопросы взаимодействия сил флота при совместном решении задач. В их числе – безопасность морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России. Особое внимание уделено потенциально возможным кризисным ситуациям в северных морях.

В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Они пройдут под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Ранее двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Вадим Михеев.

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