Вяльбе объяснила решение Большунова пропустить спринт на ОИ в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение лыжника Александра Большунова сняться со спринта на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на "разделке". Могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом», - подчеркнула Вяльбе.

По ее словам, Александр Большунов с трудом принял такое решение. При этом он является опытным спортсменом и очень внимательным к деталям человеком, подчеркнула Вяльбе.

«Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку», - цитирует ее слова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

Во вторник, 8 февраля, стало известно о том, что российский лыжник Александр Большунов снялся со спринтерской гонки на зимней Олимпиаде в Пекине.

В воскресенье, 6 февраля, россиянин завоевал первое место в скиатлоне. Лыжник финишировал с огромным отрывом от соперников. Таким образом, российский спортсмен завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине.