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Вяльбе объяснила решение Большунова пропустить спринт на ОИ в Пекине

Виктория Ивашечкина
11:58 08.02.2022
По словам президента ФЛГР, российский лыжник является опытным спортсменом и очень внимательным к деталям человеком.
Вяльбе объяснила решение Большунова пропустить спринт на ОИ в Пекине
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение лыжника Александра Большунова сняться со спринта на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на "разделке". Могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом», - подчеркнула Вяльбе.

По ее словам, Александр Большунов с трудом принял такое решение. При этом он является опытным спортсменом и очень внимательным к деталям человеком, подчеркнула Вяльбе.

«Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку», - цитирует ее слова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram

Во вторник, 8 февраля, стало известно о том, что российский лыжник Александр Большунов снялся со спринтерской гонки на зимней Олимпиаде в Пекине. 

В воскресенье, 6 февраля, россиянин завоевал первое место в скиатлоне. Лыжник финишировал с огромным отрывом от соперников. Таким образом, российский спортсмен завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине.

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