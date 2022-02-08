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Лыжник Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине

Анна Назайкина
09:23 08.02.2022
В воскресенье спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне и принес сборной России первую награду высшей пробы на ОИ-2022.
Лыжник Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринтерской гонки на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Гонка состоится сегодня, 8 февраля, начало квалификации запланировано на 11:45 по московскому времени.

«Саша не стартует сегодня. Вместо него никого выставлять не будем. Решение приняли вчера поздно вечером. Я рада, что Саша включил холодную голову и решил поберечь силы. Он любит бегать, любит выигрывать, он максималист. Но сегодня я рада, что не побежит спринт», - сказала глава ФЛГР.

Напомним, что в воскресенье, 6 февраля, Большунов завоевал первое место в скиатлоне. Лыжник финишировал с огромным отрывом от соперников. Таким образом, российский спортсмен завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине.

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