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Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине

Алексей Курильченко
13:09 06.02.2022
Президент считает, что «золото» лыжника вдохновит других спортсменов на победу.
Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил лыжника российской сборной Александра Большунова с победой на лыжной гонке зимних Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен завоевал первое «золото» российской команды, подчеркнул глава государства.

«От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников. Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов.

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