В стране и мире Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине Алексей Курильченко Президент считает, что «золото» лыжника вдохновит других спортсменов на победу. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил лыжника российской сборной Александра Большунова с победой на лыжной гонке зимних Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен завоевал первое «золото» российской команды, подчеркнул глава государства. «От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль зимней Олимпиады в Пекине. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников. Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика